Gemiddeld minder dan 1000 coronagevallen per dag

Steeds minder mensen lopen het coronavirus op. In de afgelopen week zijn 6795 besmettingen vastgesteld, gemiddeld 971 per dag. Dat gemiddelde daalt nu voor de 31e dag op rij. Voor het eerst sinds 30 mei komt het onder de 1000 uit. Afgelopen dinsdag constateerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al dat de najaarsgolf van het coronavirus voorbij is. Het werkelijke aantal besmettingen kan wel hoger zijn, omdat positieve zelftests niet worden meegerekend.

Amsterdam had in de afgelopen dag de meeste positieve tests. In de hoofdstad werd het virus vastgesteld bij 50 inwoners. Daarna volgen Den Haag (34), Rotterdam (31), Utrecht (29) en Almere (21). In 91 gemeenten testte helemaal niemand positief. Daaronder zijn de gebruikelijke gemeenten als Schiermonnikoog en Vlieland, maar ook wat grotere plaatsen als Almelo en Middelburg.

Het RIVM krijgt ook minder meldingen dat mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. In de afgelopen dag registreerde het instituut één sterfgeval, een inwoner van de gemeente Dijk en Waard in Noord-Holland. In de afgelopen week is het overlijden van 25 mensen gemeld, het laagste aantal sinds 4 oktober. Het is niet verplicht om te melden dat een coronapatiënt is gestorven. Het werkelijke aantal sterfgevallen zou dus hoger kunnen zijn.

Doordat het aantal besmettingen daalt, belanden ook minder mensen met corona in de ziekenhuizen. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel nog 729 mensen opgenomen, het laagste aantal sinds 30 september. In de afgelopen dag zijn 41 bedden vrijgekomen. Sinds de piek van de golf, iets meer dan drie weken geleden, is het aantal opgenomen patiënten met meer dan vijfhonderd gedaald.