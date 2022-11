Nieuwe jeugddijkgraaf wil jongeren bewust maken van het klimaat

Fien Snelting is de nieuwe jeugddijkgraaf van Nederland en daarmee de voorzitter van het nationale jeugdwaterschapsbestuur. In die rol gaat de 17-jarige uit het Gelderse Megchelen jongeren meer betrekken bij de onderwerpen water, waterschap en klimaat. Ze volgt Julia Goets op als jeugddijkgraaf.

Snelting is sinds 2021 al jeugdbestuurder bij Waterschap Rijn en IJssel. Ze zet zich actief in voor het klimaat, zegt ze. “Ik doe bijvoorbeeld alles het liefst met de fiets of met het ov en ik probeer zoveel mogelijk tweedehands kleding te dragen.” De jeugddijkgraaf wordt benoemd voor een jaar. In die tijd wil Snelting jongeren bewust maken van onder meer de klimaatveranderingen. “En ze stimuleren om daar zelf ook wat aan te doen.” Op 20 december wordt zij officieel ge├»nstalleerd als jeugddijkgraaf.

De rol van jeugddijkgraaf wordt ingevuld door jongeren tussen de 14 en 18 jaar oud. Het Jeugdwaterschap heeft als doel jongeren te betrekken bij het werk van de waterschappen. Leden hiervan vertegenwoordigen de 21 waterschappen.