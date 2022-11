Veiligheidsregio’s willen eindelijk uit de asielcrisis stappen

De 25 veiligheidsregio’s in Nederland willen de crisis rondom de asielopvang zo snel mogelijk achter zich laten. Om dat te bereiken is het essentieel dat de spreidingswet er nu komt, die dwang regelt voor gemeenten die niet willen meewerken aan opvang. De spreidingswet en een plan voor een nieuwe organisatie van de asielopvang zijn de basis, maar “alle partijen moeten nog flink aan de slag om eindelijk uit de asielcrisis te komen en te blijven”, aldus Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad hielden dinsdagmorgen een extra onlinevergadering met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) over de spreidingswet en het ’transitieplan crisisnoodopvang’, het plan waarin de asielopvang vanaf volgend jaar anders wordt geregeld. Basis voor dat transitieplan is dat crisisnoodopvang geen taak van gemeenten of veiligheidsregio’s is. Het Veiligheidsberaad heeft meer dan eens aangegeven dat de gemeenten daarmee willen stoppen, omdat het te veel geld en menskracht gaat kosten. “We hebben geholpen omdat het niet anders kon, maar nu willen we terug naar normale verhoudingen”, aldus Bruls.

Het is de bedoeling dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers vanaf 1 juli 2023 de verantwoordelijkheid voor de noodopvang helemaal heeft overgenomen. Onder leiding van provinciale regietafels moeten er regionale opvangplannen komen, die voorzien in voldoende noodopvangcapaciteit vanaf 1 april volgend jaar. Die plannen moeten ook perspectief bieden op structurele reguliere opvangplaatsen op de langere termijn, dus op de inrichting van meer asielzoekerscentra en het huisvesten van statushouders. Volgens Bruls kan het Veiligheidsberaad zich daarin vinden. “Het is de invulling van eerder gemaakte afspraken.”