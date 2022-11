Centrum Seksueel Geweld kreeg dit jaar meeste meldingen ooit

Bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) zijn dit jaar de meeste meldingen van seksueel geweld binnengekomen sinds de oprichting tien jaar geleden. Tot nu toe meldden zich 60 procent meer mensen vergeleken met 2021, zo zegt het centrum in het jaarverslag. Naar schatting zochten 10.000 mensen dit jaar telefonisch contact voor hulp na een ervaring met seksueel geweld.

Volgens voorzitter van het CSG Iva Bicanic is de stijging grotendeels te verklaren door de groter wordende bewustwording bij mensen na de onthullingen van seksueel wangedrag bij televisieprogramma The Voice of Holland begin dit jaar. Meer bewustwording en naamsbekendheid van het centrum zijn ook de voornaamste redenen dat het aantal mensen dat zich meldt al langere tijd stijgt. Vorig jaar kwam ook al een derde meer meldingen binnen dan in 2020. Het aantal slachtoffers is niet toegenomen, denkt Bicanic, behalve het aantal mensen dat te maken krijgt met online seksueel misbruik. Het gaat dan bijvoorbeeld om misbruik via sociale media. Ook al is dat niet fysiek, “ook daar kun je ziek van worden”.

Het Centrum Seksueel Geweld heeft vestigingen op zestien plekken in Nederland. Daar kunnen slachtoffers van seksueel geweld terecht voor psychische, medische of forensische hulp. Het CSG werkt daarvoor samen met onder meer de politie, de GGD’en, Veilig Thuis en Slachtofferhulp Nederland.

Voor de oprichting van het CSG was de hulp aan slachtoffers volgens Bicanic “versnipperd”. “Toen vroegen mensen zich na een ervaring met seksueel geweld af: waar moet ik terecht?” Door de oprichting van het CSG wordt de drempel om een verhaal te delen en hulp te zoeken volgens haar “steeds lager”.

Het CSG zegt bij het helpen van slachtoffers wel aan te lopen tegen de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Daardoor is het lastig om mensen die langer geleden zijn misbruikt door te verwijzen naar traumabehandeling. Bicanic: “We moeten slachtoffers die langer geleden zijn misbruikt meteen concrete hulp kunnen bieden op het moment dat ze de stap durven te zetten om ermee naar buiten te komen en hulp te zoeken.” Ook staat de beschikbaarheid van forensisch-medisch onderzoek volgens het CSG “onder druk”. “Dit onderzoek is van wezenlijk belang om direct na een aanranding of verkrachting sporen van de verdachte veilig te stellen.”