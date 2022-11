Ollongren: kijken wat Nederland extra kan doen voor Oekraïne

Defensieminister Kajsa Ollongren verwacht dat de Oekraïense regering woensdag om extra luchtverdediging zal vragen naar aanleiding van de inslag van een of meer raketten op Pools grondgebied. “Alle landen doen wat zij het beste kunnen en we zullen kijken wat Nederland het beste kan doen.”

In Polen kwamen twee mensen om het leven bij een explosie. De minister benadrukt dat de toedracht nog onduidelijk is. “Die moeten we wel kennen.”

Aanvankelijk werd gezegd dat het ging om een Russische raket, maar het is ook nog niet uitgesloten dat het ging om een Oekraïense luchtafweerraket. “Dat zou kunnen, dat is een van de scenario’s die moeten worden onderzocht.”

“Wat mij betreft laat het in ieder geval zien dat de oorlog en zeker de grootschalige Russische luchtaanvallen op Oekraïne moeten stoppen. Daar heeft dit vanzelfsprekend mee te maken”, aldus Ollongren.

De minister zegt dat het nu belangrijk is om “niet in paniek” te raken en “niet bezorgd” te zijn dat de NAVO bij de oorlog betrokken zal raken nu een van de bondgenoten is getroffen. “De oorlog is echt in Oekraïne.” Volgens haar was van tevoren te verwachten dat een incident in het grensgebied Polen per ongeluk “zou kunnen gebeuren”. “Er gaat iets fout, iemand maakt een verkeerde inschatting, en dat kan grote gevolgen hebben.”

Woensdagmiddag overlegt een groep landen in de zogenoemde Ukraine Defense Contact Group. Volgens Ollongren is versterking van de verdediging van het Oekraïense luchtruim een thema waar ze het “zeker over hebben”.