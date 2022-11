Talpa-baas wil na incidenten Jinek ‘niet studio’s op slot gooien’

Paul Römer, directeur Radio en Televisie van Talpa, wil niet “alle studio’s op slot gooien en iedereen gaan controleren”. Dat laat hij woensdag weten in het NPO-programma Spraakmakers, als reactie op een aantal incidenten bij de RTL-talkshow Jinek. Bij die incidenten verstoorden actievoerders de talkshow.

“Ik vind het ingewikkeld”, aldus Römer. “Wat je niet wilt is dat straks elk publiek door een poortje moet voor een screening. Dat zou een rare toestand worden.” In Jinek verstoorden dinsdagavond twee actievoerders in gele hesjes de uitzending om aandacht te vragen voor de misstanden in Qatar.

Römer doet dit incident af als een “flauwe studentengrap waar je zo min mogelijk aandacht aan moet besteden. Dan gaat het over. En als het niet overwaait, dan hebben we een probleem. Dan moeten alle studio’s op slot en moeten we iedereen gaan controleren. Dan wordt het er niet gezelliger op”. Er zijn al wel programma’s in Hilversum waarvoor het publiek door een poortje moet voordat zij de studio betreden.

RTL en producent PilotStudio lieten in een verklaring weten dat ze ervan balen dat de afgelopen weken “een aantal keer misbruik is gemaakt van onze gastvrijheid” bij Jinek. “Wij vinden het als programma ontzettend belangrijk om aandacht te besteden aan maatschappelijke discussies, bijvoorbeeld over Qatar of het klimaat, maar wij vinden wel dat die onderwerpen aan tafel moeten worden besproken op een nette manier”, aldus de makers.

De makers beklemtonen dat de incidenten niet in scène zijn gezet. Of er extra maatregelen worden genomen om zulke voorvallen in de nabije toekomst te voorkomen, zeggen RTL en PilotStudio niet: “Veiligheid heeft uiteraard onze hoogste prioriteit, al kunnen we niet ingaan op vragen over de exacte veiligheidsmaatregelen.”

Het was al de derde keer in korte tijd dat er een ongepland moment in een uitzending van Jinek was. Eind oktober lijmde een klimaatactivist zich vast aan de tafel toen Beau van Erven Dorens voor Jinek inviel. Een paar dagen later liepen enkele Oranjesupporters boos weg tijdens de uitzending toen het ook al over het WK voetbal in Qatar ging.