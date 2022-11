VVD-leden laten tegengeluid horen met ‘ja’ tegen spreidingswet

VVD-leden dienen zaterdag op hun partijcongres een motie in waarin zij zich uitspreken voor de spreidingswet in combinatie met maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken. De motie wordt ingediend door Ietje Jacobs, VVD-fractievoorzitter in Groningen, en Michiel Suijker, landelijk voorzitter van de JOVD. Zij dienen de motie mede in namens bijna tweehonderd VVD-leden.

Door meer rechtse liberalen wordt op datzelfde VVD-congres hoogstwaarschijnlijk een motie ingediend die juist oproept tot een veel strenger asielbeleid en die mogelijk de fractie vraagt om aanpassing of afkeuring van de spreidingswet. De VVD is diep verdeeld over die wet, waarmee de VVD-fractie vorige week na lang en stevig beraad heeft ingestemd.

Daarvoor was wel tussenkomst nodig van Mark Rutte die als VVD-voorman indringend met de fractie heeft overlegd. Hij beloofde de fractie zich hard te maken voor een beperking van de instroom, die hijzelf net zoals de fractie “te hoog” vindt. Concrete maatregelen noemde hij nog niet. Die belofte heeft de fractie voldoende vertrouwen gegeven akkoord te gaan met de wet.

Via de spreidingswet van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) worden asielzoekers eerlijk over alle gemeenten verdeeld. Als gemeenten blijven weigeren, worden ze door de staatssecretaris gedwongen tot opvang. Vooral dat dwangelement is voor veel VVD’ers onverteerbaar.

Voor anderen niet, zo blijkt uit de motie die woensdag is aangekondigd door Jacobs en Suijker. Deze VVD’ers zijn voor de wet. “Dit gebeurt ook en dit is ook heel liberaal”, zegt Jacobs in een toelichting. Leden van “Stadskanaal tot Purmerend en van Rotterdam tot Maastricht” staan volgens haar achter deze motie. Ze willen dat de VVD “een partij blijft die werkt aan een realistisch liberale en effectieve oplossing en die dus niet meegaat in onhaalbare oplossingen met populistische inslag”.

Sommige VVD-leden hebben eerder opgeroepen tot een complete asielstop.

Volgens Jacobs biedt de spreidingswet “een oplossing voor de ongelijke verdeling van asielzoekers in ons land. In mijn Groningen doen we veel meer dan op andere plekken in het land. We moeten solidair zijn met elkaar. Zeker in deze tijd.”

“Het is niet liberaal om te pleiten voor een instroombeperking over de rug van vluchtelingen die in de kou liggen”, zegt Suijker.