Advocaat verdachte Mallorcazaak kondigt al hoger beroep aan

De advocaat van Stan F., een van de verdachten in de Mallorcazaak, heeft vrijdagmiddag al aangekondigd in hoger beroep te gaan. Na een strafeis van 180 uur werd F. vrijdag door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden.

Stan F. krijgt de straf opgelegd voor openlijk geweld tegen de groep van Carlo Heuvelman in de buurt van De Bierexpress. Op beelden is te zien dat hij twee schoppende bewegingen maakt naar een vluchtende vriend van Heuvelman, die dan al op de grond ligt.

“Mijn cliënt heeft niemand getrapt. De rechtbank kon ook niet vaststellen dat zijn trap raak was, dus daar is hij van vrijgesproken. Toch is hij veroordeeld voor openlijk geweld tegen de groep van Carlo Heuvelman. Leg mij dat eens uit”, zegt advocaat Jaap-Willem Roozemond.

De raadsman benadrukt dat F. eerder op de avond medeverdachte Hein B. (19) bij een ander gevecht had tegengehouden. “En dat wordt hem nu tegengeworpen. Daarvan zegt de rechtbank eigenlijk ‘je wist dat er eerdere gevechten hadden plaatsgevonden’. De strafmaat is ongekend. Hij liet anders dan de medeverdachten geen enkel spoor van geweld achter.”

F. mag het hoger beroep in vrijheid afwachten. Toch werd hij samen met zijn goede vriend Lukas O. (19) opgepakt toen hij na de uitspraak buiten de rechtbank met zijn advocaat in gesprek was. Die arrestaties waren onterecht, want zij behoorden niet tot de vijf verdachten die na het vonnis terug in de cel moesten. “De parketpolitie had een lijstje gekregen van de rechtbank en heeft alle verdachten die naar binnen moesten afgestreept. De rest mocht naar buiten”, vertelt Roozemond.

“Buiten waren we aan het napraten, toen er plotseling potige agenten kwamen opdagen. De jongens moesten mee naar binnen. ‘Niks mee te maken’, kreeg ik meermaals als reactie op mijn protest dat dit niet was bepaald door de rechtbank.” Na langdurig bellen met de officieren van justitie lukte het de advocaten om beide Hilversummers weer vrij te krijgen.