Amsterdam stopt proef met preventieve wapencontroles na problemen

Amsterdam stopt per direct en definitief met een proef met wapencontroles nadat er vorige week een aantal controles zijn geweest die niet volgens de afspraken zijn verlopen. Dat meldt de driehoek (burgemeester, hoofdofficier en politie) vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. Een van de ‘onbevoegde controles’ was in een jongerencentrum.

De proef, waarbij mensen preventief mogen worden gefouilleerd op wapens, begon in oktober in vijf risicogebieden in stadsdeel Zuid, Zuidoost, Noord en Nieuw-West. De proef zou drie maanden duren en zou bestaan uit 25 controles.

De afgelopen anderhalve maand vonden de eerste tien controles plaats. Tijdens één van deze acties op donderdagavond 10 november, is een aantal “onbevoegde controles” uitgevoerd, zo meldt burgemeester Femke Halsema namens de driehoek aan de raad. Zo werden er mensen in publieke gebouwen gefouilleerd en was een van de controles in een jongerencentrum buiten de aangewezen risicogebieden. “Dat vindt de driehoek zeer ernstig”, aldus Halsema.

De burgemeester meldt een bezoek te hebben gebracht aan het jongerencentrum. “De jongeren zijn geschrokken van de wapencontrole maar willen ook samen met de organisatie en de partners in de buurt vooruitkijken. De gemeente en politie blijven met de organisatie in contact om te kijken wat er verder nodig is.” Het fouilleren in de publieke gebouwen is wettelijk toegestaan, maar door te “fouilleren in gebouwen is wel anders gehandeld dan de driehoek had afgesproken”, aldus de burgemeester.

De politie doet intern onderzoek om te achterhalen welke beslissingen tot de niet afgesproken controles hebben geleid. Ook moet het onderzoek zorgen voor een beter beeld van de ervaringen van de personen die gefouilleerd zijn.

In september vorig jaar werd er ook al een proef met wapencontroles uitgevoerd. Die leverde volgens Halsema niet genoeg gegevens op om het middel regulier te kunnen invoeren. Daarom werd de proef in oktober hervat. Met de proef hoopten de politie en de gemeente het wapenbezit in de stad terug te brengen, met name onder jongeren. Eerder meldde Halsema dat de politie tijdens de proef, waarbij soms ook technische hulpmiddelen zoals detectiepoortjes en handscanners werden ingezet, het normale straatleven zo min mogelijk wilde verstoren.