Kabinet wil snel internet overal desnoods afdwingen

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland, ook in buitengebieden, voor 2030 is aangesloten op snel breedbandinternet (minstens 1 Gigabit per seconde). Het is bereid daar desnoods staatssteun voor te verlenen of, in het uiterste geval, bedrijven te verplichten de daarvoor benodigde netwerken aan te leggen.

Dat schrijft minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) in de kabinetsstrategie Digitale Economie. Nu al heeft 91 procent van de adressen in Nederland toegang tot snel en betrouwbaar breedbandinternet, maar zij wil dat iedereen er gebruik van kan maken. Voor tienduizenden huishoudens en bedrijven geldt dat nog niet.

“We moeten die stap naar voren zetten”, vindt Adriaansens. “Het is heel belangrijk dat iedereen mee kan doen.” Nederland behoort volgens de minister al tot de wereldtop wat betreft digitale voorzieningen, maar dreigt te worden ingehaald als het achterover leunt. “We staan al best wel goed, maar de ontwikkelingen gaan heel snel.”

Het is in de eerste plaats aan het bedrijfsleven zelf om te zorgen dat zij hun meest geavanceerde diensten aan iedereen kunnen aanbieden, vindt Adriaansens. Maar dat is niet langer vrijblijvend. “Ik ga er echt druk op zetten.” Met de mogelijkheid van staatssteun en zelfs een verplichtstelling heeft zij naar eigen zeggen “wat achter de hand”.

Het is ook de bedoeling dat met name het midden- en kleinbedrijf beter gebruik gaat maken van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Nu doet circa driekwart van het mkb dat, en dat moet in 2030 zijn verhoogd naar 95 procent. Ook het gebruik van geavanceerde technologie├źn in het mkb moet omhoog, vindt het kabinet.