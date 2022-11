NOS-onderzoek: veel Kamerleden bedreigd of geïntimideerd

Veel Kamerleden hebben te maken met bedreigingen of intimidaties, meldt de NOS op basis van eigen onderzoek. De grote tegenstellingen in Nederland en de soms grimmige sfeer, hebben gevolgen voor het werk van parlementariërs, van wie sommigen aangeven af en toe meningen voor zich te houden, uit angst voor agressieve reacties.

De NOS stuurde een vragenlijst over polarisatie en intimidaties naar alle Tweede Kamerleden. De lijst is ingevuld door 51 (van de 150) Kamerleden uit “een breed aantal partijen”, hoewel relatief meer uit de coalitie. “Ook omdat we niet weten of vooral parlementariërs die met intimidatie te maken hebben de vragenlijst hebben ingevuld, kunnen we niet zeggen dat dit onderzoek representatief is voor de gehele Kamer”, schrijft de NOS in een verantwoording.

Wel is duidelijk dat dik de helft van de Kamerleden die reageerden, “bedreigd, geïntimideerd op of andere manieren lastiggevallen” zijn wegens hun werk of standpunt als politicus. Tien respondenten zijn wel eens benaderd op hun thuisadres wegens hun overtuigingen, en twaalf van de 51 Kamerleden die de vragenlijst invulden, hebben een standpunt wel eens voor zich gehouden “vanwege mogelijke bedreigingen of intimidaties”.

Verschillende politici spreken zich de laatste tijd vaker uit over de agressie waarmee zij soms te maken krijgen. Er zijn voorbeelden van zowel bewindspersonen als Kamerleden die met de dood worden bedreigd, of thuis worden opgezocht.