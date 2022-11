BNNVARA en Van Nieuwkerk ‘op korte termijn’ met elkaar in gesprek

BNNVARA gaat “op korte termijn” in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk. Dat heeft een woordvoerder van de omroep desgevraagd laten weten. Een precies moment kan de omroep niet geven.

De Volkskrant publiceerde vrijdag een uitgebreid artikel over de “grensoverschrijdende” werkwijze van Van Nieuwkerk en de sfeer achter de schermen bij De Wereld Draait Door (DWDD). De krant sprak tientallen medewerkers van het programma. Het ging volgens hen om “extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen”. Tientallen mensen vielen ziek uit vanwege de werkomstandigheden.

BNNVARA liet eerder al weten dat er gesprekken met de presentator zouden komen, omdat de omroep “teleurgesteld” is over de twee statements van de presentator. Volgens de Volkskrant wilde de 62-jarige presentator in eerste instantie niet ingaan op vragen van de krant. In een eerste verklaring zou hij geen spijt hebben betuigd en zou Van Nieuwkerk ook niet hebben gereageerd op het aantal medewerkers dat ziek was uitgevallen. In een latere reactie liet Van Nieuwkerk volgens de krant weten dat het hem spijt.

De omroep heeft naar eigen zeggen de afgelopen maanden “zeer indringende” gesprekken gehad met Van Nieuwkerk. De twee statements doen geen recht aan die gesprekken, aldus BNNVARA. “Dat dwingt ons tot beraad en we gaan hierover met Matthijs in gesprek”, stelde de omroep.