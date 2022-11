Kabinet: subsidie voor vrachtwagens op waterstof en tankstations

Het kabinet wil zorgen dat waterstof voet aan de grond krijgt met subsidies voor vrachtwagens die rijden op deze potentieel klimaatvriendelijke brandstof en bijbehorende tankstations. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouw trekt 22 miljoen euro uit voor de regeling en verwacht dat die begin 2024 van start gaat.

Tijdens de klimaattop in Glasgow vorig jaar heeft het kabinet samen met een aantal andere landen beloofd nieuwe vrachtwagens vanaf 2040 rond te laten rijden zonder uitlaatgassen. Heijnen wil dat onder meer bereiken door de voertuigen op waterstof te laten rijden. “Zwaar verkeer kan op waterstof veel kilometers maken, zonder uitlaatgassen”, zegt de staatssecretaris.

Momenteel wordt de brandstof echter weinig gebruikt. In Nederland rijden nog niet zoveel vrachtwagens rond op waterstof en gezien het geringe aantal tankstations is het voor transportbedrijven ook niet interessant om deze aan te schaffen. Heijnen spreekt van een kip-en-eiprobleem, omdat het weinig zin heeft om tankstations te bouwen op waterstof als er amper vrachtwagens zijn die daarop rijden. Ze wil daar verandering in brengen met deze subsidieregeling.

De staatssecretaris wil voor elk tankstation dat ze subsidieert 20 tot 25 vrachtwagens op waterstof rond laten rijden. Dit moet in een klap zorgen voor vraag en aanbod van waterstof. Met de regeling kunnen naar schatting op vijf tot tien plekken tankstations worden gebouwd en kunnen de bijbehorende vrachtwagens de weg op. Momenteel zijn er veertien waterstoftankstations in het land, maar die zijn lang niet allemaal ingericht op vrachtwagens.