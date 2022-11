MOB wil baanonderhoud Schiphol stilleggen om stikstofvergunning

Het onderhoud aan de start- en landingsbanen van Schiphol moet worden stilgelegd, zegt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). De organisatie heeft een handhavingsverzoek ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De belangrijkste reden is dat het onderhoud zorgt voor een verandering in de stikstofuitstoot.

Schiphol wil ruim 500.000 vierkante meter asfalt van de Zwanenburgbaan renoveren. Volgens MOB ontbreekt hiervoor de verplichte natuurvergunning.

De milieuorganisatie meldt dat niet kan worden uitgesloten dat het onderhoud “significant negatieve effecten” heeft op omliggende Natura 2000-gebieden. Volgens MOB is het niet per se zo dat er meer stikstof wordt uitgestoten, maar ook als het op andere plaatsen wordt uitgestoten, kan dat slecht zijn voor de natuur. Dan komt er meer stikstof terecht in een natuurgebied waar niet zoveel mag neerkomen. Daarbij komt volgens MOB dat de meeste natuurgebieden rond Schiphol erg gevoelig zijn voor verhoogde stikstofuitstoot.

“Het handhavingsverzoek van vandaag is bedoeld om het staatsbedrijf te dwingen zich aan de wet te houden. Het vliegveld zal het renovatieproject zodanig moeten inrichten dat er geen sprake kan zijn van extra stikstofdepositie op beschermde en kwetsbare natuurgebieden”, schrijft de organisatie in een persbericht.

MOB diende eerder een vergelijkbaar verzoek in voor de verbouwing van het Binnenhof, ook daar zouden niet alle vergunningen op orde zijn.