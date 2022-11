Minister Adema hamert bij boerenbijeenkomst op landbouwakkoord

In een zaal vol argwanende boeren hamerde landbouwminister Piet Adema op een landbouwakkoord “als kans voor de sector”. De suggestie om de zogeheten PAS-melders direct te legaliseren, wees hij van de hand. “De rechter zet daar zo een streep door.”

“Een landbouwakkoord is een kans voor de boer en voor de ondernemer op zijn eigen erf”, zei Adema op een debatavond voor boeren georganiseerd door Agractie. De minister sprak net een week na een groot protest bij het provinciehuis in Zwolle. Overijssel ziet zich genoodzaakt als eerste provincie te handhaven bij boerenbedrijven met een teveel aan stikstofuitstoot (de PAS-melders) sinds de rechtbank in Zwolle begin dit jaar milieuorganisatie Mobilisation for the Environment gelijk gaf.

Veel boeren vonden dat Adema een “gecreĆ«erd probleem” verdedigde. Deze PAS-melders werden illegaal toen de rechter in 2019 een streep door het programma zette, omdat deze niet aan Europese regelgeving voldeed. Waarom al die boeren niet alsnog legaliseren, werd gevraagd. “Er komt geen kilo stikstof bij”, zei een boer. Was het maar zo makkelijk, reageerde Adema. “Als de rechter zo’n uitspraak doet dan hebben we het aan de voorkant niet goed geregeld.” Het stikstofprobleem is door het kabinet gemaakt, vond een boer. “Wat de overheid hier doet, is terreur uitoefenen”, riep een melkveehouder uit Hoogeveen.

Adema deed ook zijn best ‘het frame’ dat boeren moeten wijken voor woningbouw van tafel te vegen. “Trap daar niet in. Bij woningbouw gaat het maar om een procent van de landbouwgrond.” Agractie stelde boeren de vraag of ze het gesprek met het kabinet moeten afbreken, of dat er toch nog ruimte is voor onderhandeling. De meeste handen gingen de lucht in voor die tweede optie. Een landbouwakkoord is een uitgelezen kans, benadrukte de minister. “We willen met jullie bepalen hoe die toekomst eruitziet. Voor de een is dat stoppen, voor de ander omschakelen.”

Vrijdag gaat een brief van Adema (de ‘landbouwbrief’) over de toekomst van de agrarische sector naar het kabinet. De minister wilde daar nu niets over kwijt.