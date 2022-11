Politie: forse inzet van 200 agenten bij protest in Staphorst

De politie was afgelopen zaterdag met meer dan tweehonderd agenten aanwezig in Staphorst, waar betogers die tegen Zwarte Piet hadden willen protesteren werden aangevallen door een menigte. Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Volgens de politie is dat een forse inzet. “Bij een hoogrisicovoetbalwedstrijd is doorgaans sprake van zo’n 150 agenten.”

Naast activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) werden ook mensen van mensenrechtenorganisatie Amnesty International aangevallen. Er lopen meerdere onderzoeken, onder meer van het Openbaar Ministerie. De gemeente heeft een onafhankelijk onderzoek aangekondigd, en de politie zei eerder al haar eigen optreden kritisch te onderzoeken.

Of de inzet van de politie “te weinig was of dat andere omstandigheden meespeelden, zijn vragen die we nu nog niet kunnen beantwoorden”, aldus de woordvoerder. “Vaststaat dat enkele demonstranten en de waarnemers van Amnesty angstige momenten hebben moeten doorstaan en ze hebben dan ook absoluut recht op meer duidelijkheid over ons optreden bij het aangekondigde protest van KOZP.”

De Volkskrant meldt woensdagavond dat een politiebus met zes agenten aanwezig was in de buurt van de afrit waar het uit de hand liep. Toen drie auto’s werden belaagd, zouden zij meteen versterking hebben gevraagd van de Mobiele Eenheid (ME). Maar de ME zou onderweg behoorlijk gehinderd zijn door verschillende blokkades van bijvoorbeeld tractoren, zo meldt de krant. Een politiewoordvoerder kan dit woensdagavond vooralsnog niet bevestigen.

Donderdag komen de ongeregeldheden in Staphorst aan bod in het programma Onder de loep van RTV Oost. Er worden onder meer beelden getoond en de politie zal mensen oproepen om zichzelf te melden.