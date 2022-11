Beveiliging crisisopvang Someren opgeschroefd na brandstichting

De beveiliging bij de tijdelijke crisisopvang in Someren is per direct opgeschroefd. Dat bevestigt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost na berichtgeving van Omroep Brabant. In het gebouw aan De Hoof werd in de nacht van woensdag op donderdag brand gesticht. Er is nog niemand aangehouden. Om veiligheidsredenen kan de woordvoerster niet zeggen om wat voor maatregelen het precies gaat.

De gemeente meldde donderdag dat de opvang van asielzoekers gewoon doorgaat. Volgende week kunnen de eerste 225 asielzoekers in de accommodatie terecht. Uiteindelijk worden maximaal 450 mensen opgevangen.