OM eist 7 maanden cel tegen eigenaar dodelijke klaphamer

Tegen een man uit Haaksbergen, die voor de rechtbank in Almelo terechtstaat voor een dodelijk incident met een klaphamer, is vrijdag een celstraf van zeven maanden geëist. Bij het incident op oudejaarsdag vorig jaar kwam de 12-jarige Bram om het leven. De eigenaar van de klaphamer Sebastiaan O. (38) is dood door schuld ten laste gelegd.

De officier van justitie verwijt O. grove onvoorzichtigheid. Bovendien heeft O. de regels overtreden door een te grote concentratie van een verboden explosief poeder in zijn schuur te bewaren.

Tegen het einde van de ochtend op 31 december 2021 sloeg O. op een mengsel van kaliumchloraat en zwavel. Die spatte bij de explosie uiteen tijdens het vuurwerkfeestje op de Albert Cuyplaan in Haaksbergen, waardoor de jonge toeschouwer Bram dodelijk in de borst werd getroffen door rondvliegende stukjes metaal. Een 11-jarig vriendje liep blijvende verwondingen op aan zijn benen.

“Er gold een landelijk vuurwerkverbod om de zorg te ontlasten. Tegen deze gedachte is niet te bevatten dat verdachte op zoek ging naar een alternatief”, zei de officier.

O. kocht de klaphamer bij een particulier die het mechanisme zelf had gemaakt. “Het was roestig staal en gammel laswerk. Dat de verdachte de klaphamer er degelijk uit vond zien, valt naar de mening van het Openbaar Ministerie niet te begrijpen.”

Tijdens de klap kwam de klaphamer van de grond, bleek tijdens de zitting. De kinderen stonden niet op geruime afstand van de explosie, in de visie van het OM. O. gebruikte voor de klap ongeveer 20 gram van het explosieve poeder. “Het moet een enorme kracht geweest zijn”, concludeert de officier uit de scherven.

“Het OM komt tot de conclusie dat er sprake is van grove schuld. Er is sprake van een opeenstapeling van fouten en onnadenkendheden. Hier mocht een hoge mate van zorgvuldigheid worden verlangd.”