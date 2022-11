Strafzaak over dodelijk ongeluk met klaphamer in Haaksbergen

Een man uit Haaksbergen staat vrijdag terecht voor een fataal ongeluk met een klaphamer, waarbij op oudejaarsdag vorig jaar de 12-jarige Bram om het leven kwam. De man wordt verdacht van dood door schuld.

Op 31 december 2021 was een klein buurtfeestje bezig op de Albert Cuyplaan, middenin een woonwijk, in het Overijsselse Haaksbergen. Daarbij sloeg Sebastiaan O. (38) met een zogenoemde klaphamer op magnesiumpoeder. Dat zorgt voor harde knallen, vergelijkbaar met carbid- of melkbusschieten.

De 12-jarige Bram die stond te kijken, werd in de borst getroffen door rondvliegende stukjes metaal van de klaphamer, die bij de explosie uiteen was gespat. Een 11-jarig vriendje liep zware verwondingen op aan zijn benen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Een derde jongen die erbij stond, bleef ongedeerd.

“Afschuwelijk en dramatisch”, noemde burgemeester Rob Welten van de Overijsselse plaats de gebeurtenis. “Mijn gedachten gaan uit naar de mensen die nu volledig van de kaart zijn. Dit is het ergste wat je kan overkomen”, zei Welten.

De ouders van Bram en zijn broertje zullen in de rechtbank in Almelo gebruikmaken van hun spreekrecht. In een documentaire van RTV Oost gaven ze aan dat ze willen pleiten voor een verbod op de klaphamer. “Bram krijgen we er niet mee terug, maar als we kunnen voorkomen dat ook maar ooit weer iemand komt te overlijden door een klaphamer, dan is zijn dood niet helemaal voor niets geweest”, zeggen de ouders tegen de omroep.