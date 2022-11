UNICEF: honderden vluchtelingenkinderen zonder onderwijs

Honderden vluchtelingenkinderen in ons land krijgen op dit moment mogelijk geen onderwijs, waarschuwt UNICEF. Dat komt “doordat niet duidelijk is hoeveel kinderen er in de locaties voor crisisnoodopvang verblijven”, aldus de organisatie. UNICEF roept de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en verder gemeenten op om het recht op onderwijs voor ook deze kinderen te garanderen.

“Navraag door UNICEF leert dat de veiligheidsregio’s nauwelijks weten hoeveel kinderen in de crisisnoodopvanglocaties verblijven. Daardoor is ook onduidelijk welke gemeenten verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van onderwijs en voor hoe lang”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.

Haast om tot een oplossing te komen is geboden. “Scholen moeten hierin door gemeenten en Rijk ondersteund worden, waarbij de goede ervaringen met het opvangen en zorgen voor Oekraïense vluchtelingen kunnen worden gebruikt.”

Volgens Europese richtlijnen moeten kinderen binnen drie maanden nadat zij hun asielverzoek hebben ingediend, toegang krijgen tot onderwijs, benadrukt de organisatie.