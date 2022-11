Aantal schurftgevallen neemt verder toe

Het aantal mensen met schurft neemt steeds verder toe. Vorige week kwam het aantal patiënten dat zich bij de huisarts meldde voor het eerst in bijna twee jaar tijd boven de 30 per 100.000 inwoners uit, zo laten cijfers van onderzoeksinstituut Nivel zien.

Huisartsen zien al sinds oktober vorig jaar meer mensen met schurft dan gebruikelijk. Deze herfst neemt het aantal gevallen steeds verder toe. In augustus lag het aantal patiënten met schurft dat zich meldde bij de huisarts nog onder de 10 gevallen per 100.000 inwoners, halverwege september ging het al om zo’n 15 patiënten per 100.000 inwoners per week. In de eerste week van oktober gingen meer mensen met schurft langs bij de huisarts dan tijdens de hoogste piek van vorig jaar. Volgens Nivel melden voornamelijk jongeren tussen de 15 en 24 jaar zich bij de huisarts met de infectieziekte.

De reden voor de toename van afgelopen jaar is niet duidelijk. Eerder zei medisch microbioloog Heiman Wertheim dat vooral studenten geïnfecteerd raken.

Mensen kunnen schurft oplopen door minimaal een kwartier huidcontact met een besmet iemand te hebben, bijvoorbeeld door lang iemands hand vast te houden, het lichamelijk verzorgen van of seksueel contact met iemand met schurft. Een patiënt is besmettelijk als er mijten op de huid zitten, ook als diegene zelf nog geen last heeft van de infectie.

Schurft kan worden behandeld met een speciale crème. Ook moeten beddengoed, handdoeken en kleding worden gewassen op 60 graden, of ze moeten in een afgesloten zak worden gestopt. Als mensen die vaak contact met elkaar hebben, zoals huisgenoten of bedpartners, niet gelijktijdig alle maatregelen nemen, kunnen ze elkaar telkens opnieuw besmetten.