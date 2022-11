Imam roept jongeren op om zich te gedragen bij wedstrijd Marokko

Een Utrechtse imam roept jongeren op om zich donderdag te gedragen als Marokko tegen Canada speelt. Imam Abdeljalil Sayfaoui van de Moskee Essalaam in Hoograven deed de oproep woensdag op YouTube nadat afgelopen zondag in meerdere steden in Nederland rellen uitbraken toen Marokko met 2-0 van Belgiƫ won.

“Zorg dat je je gezonde verstand gebruikt, zegt de imam. “We vieren maar we vernielen niet.” Sayfaoui heeft in zijn videoboodschap geen goed woord over de relschoppers van afgelopen zondag: “een Marokkaanse vlag in je handen en dan vernielen? Je bent gewoon je eigen land aan het vernielen, het land waar je woont. En dat hoort echt niet bij vieren.”

De imam zegt verder dat iedereen afstand heeft genomen van het gedrag van de relschoppers. Hij hoopt dat de jongeren zich zullen gedragen donderdag en waarschuwt ze: “en degene die hebben vernield, die hebben niks te vieren maar die hebben heel veel te verantwoorden. Hier op deze aarde en hierna.”