Kosten langdurige zorg bijna 9 procent omhoog

De kosten van de langdurige zorg in ons land stegen vorig jaar met 8,9 procent, met name doordat er meer mensen voor in aanmerking kwamen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aan het begin van 2021 hadden 324.000 mensen langdurige zorg nodig, aan het eind waren het er ruim 340.000. De kosten rezen naar 28,4 miljard euro (zorg- en beheerskosten, subsidies).

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare senioren, mensen met een handicap en mensen met psychische problemen, veelal in een instelling.

Van 189 miljoen weet de autoriteit nog niet of die rechtmatig is besteed “bijvoorbeeld doordat fraudeonderzoeken nog niet zijn afgerond”. Maar over het overgrote deel van de geldstromen zijn er dus geen zorgen bij de organisatie. “De financiĆ«le verantwoording van Wlz-uitvoerders over 2021 is op orde; 98,6 procent van de Wlz-uitgaven in 2021 was rechtmatig, volgens de wet- en regelgeving”.