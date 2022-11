Rechter bepaalt of schieten met paintballgeweer op tamme wolf mag

De rechter bepaalt woensdag of het schieten met een paintballgeweer op een tamme wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe is toegestaan. Een week na de rechtszaak van De Faunabescherming tegen de provincie Gelderland doet de voorzieningenrechter uitspraak.

De jonge wolf komt dicht in de buurt van mensen en toont daarmee afwijkend gedrag. In oktober zag de provincie dat de wolf dicht bij natuurfotografen kwam en later die maand doken er filmpjes op van een wolf dicht bij een racefietser en een gezin met jonge kinderen. De provincie hoopt dat beschieten met verfballetjes helpt om het dier zo te laten schrikken dat de wolf weer mensenschuw wordt. De provincie verleende daarvoor een ontheffing aan handhavers die geldt voor heel Gelderland.

De Faunabescherming stapte daarop naar de rechter. De organisatie vindt paintballen een verkeerde methode en te gevaarlijk voor de welpen van het wolvenpaar in het park. Het experiment kan ertoe leiden dat een jonge wolf gewond raakt en door de verf op zijn lijf niet meer welkom is bij de roedel, stelt de dierenrechtenorganisatie.

Het paintballgeweer is nog niet gebruikt. De provincie Gelderland wil het wapen wel zo snel mogelijk inzetten zodra de wolf weer te dicht in de buurt van mensen komt.