Verdachte moord Silvana Heber blijft in de cel

De rechtbank in Den Bosch heeft woensdag bepaald dat de 41-jarige verdachte van de moord op Silvana Heber uit Hoogeloon negentig dagen langer blijft vastzitten. Het lichaam van de 36-jarige vrouw werd op 22 november gevonden in in het bosgebied Half Mijl tussen Vessem en Veldhoven. Zij was sinds 19 november vermist. Die dag arresteerde de politie de verdachte, de ex-vriend van de vrouw.

Nadat de familie van Heber alarm had geslagen begon de politie een grootscheeps onderzoek. De vrouw was niet komen opdagen bij een afspraak. Zij woonde samen met haar twee dochters in de Dyckmeesterstraat in Hoogeloon, in de woning van de verdachte, en zou gaan verhuizen naar een andere woning in Hoogeloon.

Familieleden van het slachtoffer startten een inzamelingsactie voor de dochters van het slachtoffer. Dinsdag werd het streefbedrag van 10.000 euro behaald.