Nieuwe wet: vanaf 2023 verplicht een helm op de snorfiets

Het was al verplicht voor motor- en scooterrijders, maar vanaf 1 januari 2023 moeten ook snorfietsers verplicht een helm gaan dragen. Draag je die niet, dan kun je op een boete van honderd euro rekenen. Je hoofd is immers een kwetsbaar lichaamsdeel en een nare val van de snorfiets die tot 25 kilometer per uur gaat kan ernstige gevolgen hebben. Onderzoek wijst uit dat een helm een groot verschil kan maken en daarnaast is de hoop dat de wet het aantal ernstige verkeersongevallen omlaag zal brengen.

Levensbedreigende hoofdletsels

Of het nou een jethelm of een integraalhelm is, een goede bescherming van je hoofd kan levensreddend zijn. Uit een studie van traumachirurg Alexander Leijdesdorff van het HMC blijkt dat een ernstig hoofdletsel de meest voorkomende verwonding is bij een verkeersongeluk met een motor, bromfiets of snorfiets. Leijdesdorff onderzocht maar liefst 35.000 slachtoffers van verkeersongevallen, met de nadruk op levensbedreigende situaties.

Snorfietsers de meest kwetsbare groep

Na het onderzoek is Leijdesdorff tot de conclusie gekomen dat van alle bestuurders snorfietsers de meest kwetsbare groep is. ‘‘Zij hebben een hoge kans op ernstig letsel en overlijden als ze in het ziekenhuis belanden,’’ vertelt Leijdesdorff in een interview met het AD. ‘‘Zij hebben ook de meeste acute zorg voor ernstig gewonde patiënten nodig. Vaker dan motorrijders en bromfietsers die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen”.

Steeds meer verkeersongelukken

Naast het onderzoek liegen de cijfers er ook niet om. De afgelopen vijftien jaar raken steeds meer mensen ernstig gewond in het verkeer. Zo liepen er in 2018 meer dan 20.000 verkeersdeelnemers een letsel op. Eerder zorgde het onderzoek van Leijdesdorff er al voor dat de gemeente Amsterdam snorfietsers op de rijbaan met een helm liet rijden. Na de nieuwe studie en de stijgende cijfers lijkt de verplichtstelling van de helm een logische keuze.

Welke type helm?

Heb je een snorfiets in bezit maar nog geen helm? Denk dan na over welke optie het beste bij je past. De integraalhelm is het veiligste type helm. Zo’n helm beschermt namelijk niet alleen je hoofd, maar ook gezicht en oren. De jethelm is ook een optie voor de snorfiets. Zonder kinstuk is deze helm minder goed beschermend, maar de oren zijn over het algemeen wel beschermd en ook zijn ze meestal voorzien van een vizier. Een goedgekeurde speedpedelec-helm is een derde optie. Het voordeel is dat de helm licht en compact is, nadeel is dat dit type de minste bescherming biedt. Zowel je gezicht als oren zijn helemaal vrij bij dit type helm. Een wat minder voor de hand liggende keuze voor snorfietsers is de systeemhelm. Dit type helm is erg duur en lijkt heel veel op de integraalhelm, maar hiervan kun je het kinstuk omhoogklappen.

Onveilige helmen

Je kunt niet zomaar iedere helm aanschaffen. Pothelmen zijn bijvoorbeeld zelden tot nooit goedgekeurd omdat ze amper bescherming bieden. Ook gewone fietshelmen zijn niet geschikt voor op de snorfiets. Zelfs al gaat het om goedgekeurde types, op de snorfiets wordt deze helm niet geaccepteerd.