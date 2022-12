Voorarrest ontsnapte tbs’er met 14 dagen verlengd

Het voorarrest van de 31-jarige tbs’er uit de Pompekliniek in Nijmegen die vorige week tijdens een begeleid verlof wist te ontsnappen en in Soest een 27-jarige vrouw neerstak, is maandag met veertien dagen verlengd. De rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de man langer vast moet blijven zitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van een poging moord dan wel doodslag.

De man nam vorige week woensdag in een winkel in Nijmegen de benen. Zijn begeleider rende nog achter hem aan, maar de tbs’er sprong bij iemand in een klaarstaande auto en verdween. Na het steekincident in Soest wist een een speciaal opsporingsteam van de politie de man in Bergschenhoek bij Rotterdam aan te houden.

De politie gaat uit van partnergeweld, dat er een relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer. De vrouw is meerdere keren gestoken. Ze verkeert buiten levensgevaar.

De man zat sinds 2018 vast voor doodslag. Hij bracht een vrouw in Rotterdam om het leven en kreeg daarvoor acht jaar cel en tbs opgelegd.

Drie personen uit Bergschenhoek zouden de tbs’er hebben geholpen met ontsnappen. Het gaat om een 38-jarige vrouw, een 19-jarige man en een 16-jarige jongen, meldde de politie vrijdag.