Gratis tampons en maandverband voor mensen met laag inkomen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat menstruatieproducten gratis worden voor mensen met lage inkomens. Een voorstel dat D66 heeft ingediend met Volt en de PvdA krijgt voldoende steun, zegt de partij. De Kamer vindt dat nodig omdat één op de tien meisjes en vrouwen die in armoede leven soms geen tampons of maandverband kunnen betalen.

Wie zonder menstruatieartikelen zit, kan “soms niet naar school, werk of andere activiteiten”, zo staat in de motie. Het kan ook tot gezondheidsproblemen leiden als naar ongeschikte alternatieven gegrepen wordt, zoals wc-papier of kranten. “Maar menstruatie is geen keuze. Het is iets heel normaals”, zegt D66-Kamerlid Hülya Kat.

De Kamer vindt dat “in ieder geval voor de minima” geregeld moet worden dat de menstruatieartikelen “gratis en laagdrempelig” beschikbaar gesteld worden. Als het aan Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek ligt, is dit “een begin”. “We willen naar een structurele oplossing voor het probleem; dat menstruatieproducten gratis worden voor ieder persoon.”

Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) is ook voorstander van het voorstel uit de Kamer, bleek eerder al. Menstruatiearmoede kan “heel belemmerend werken, met name voor jonge vrouwen”, zei de minister. “Als ze die producten niet meer kunnen betalen, kan dat bepalen of ze nog mee kunnen doen en of ze nog echt de mogelijkheden hebben om gewoon ergens naartoe te gaan, et cetera.”

Schouten zei tijdens het debat dat de verdeling van de menstruatieproducten geregeld kan worden via de Voedselbank. Het plan kost 2 miljoen euro per jaar en zou komend jaar al uitgevoerd worden. Het benodigde geld komt uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).