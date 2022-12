Verdachte opgepakt voor neerschieten man in Kinderdijk

De politie heeft maandag in Limburg een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij het neerschieten van een 74-jarige man in Kinderdijk, vlakbij Alblasserdam (Zuid-Holland), vorige week. Het gaat om een 77-jarige man uit Alblasserdam.

Bij de schietpartij in de nacht van 1 op 2 december raakte het slachtoffer ernstig gewond. Zijn toestand is nog altijd onveranderd, meldt de politie dinsdag.

De schietpartij vond plaats in een woning aan de Puntweg. In de woning was ook een vrouw aanwezig. Zij bleef ongedeerd. De politie onderzoekt of het gaat om een woningoverval of een ander scenario.