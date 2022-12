Afsluitmonteurs blijken huishoudens niet zomaar af te sluiten, ondanks onbetaalbare energieprijzen

Dit jaar zijn er nog geen vierduizend huishoudens afgesloten van gas of elektriciteit, ondanks de voor velen onbetaalbare energieprijzen. Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad is gebleken dat dat komt doordat afsluitmonteurs van netbeheerders terughoudend zijn in het afsluiten.

Minder afsluitingen

‘‘Ik sluit je heus niet zomaar af,’’ zegt een monteur van Stedin tegen het AD. Uit nieuwe cijfers van Netbeheer Nederland komt naar voren dat in 2019 ruim zevenduizend mensen werden afgesloten. In 2020 waren dat er zo’n vierduizend, en in 2021 nog bijna vijfduizend. Het gaat dan om zowel verplichte afsluitingen vanwege wanbetaling als mensen die er zelf voor kiezen afgesloten te worden, omdat ze bijvoorbeeld hun eigen energie opwekken.

Lagere energierekening

Overheid

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten kondigde in september aan dat niemand afgesloten zou worden. Hij maakte die beslissing in reactie op de sterke stijging van energieprijzen. Een maand later paste hij zijn beslissing net een beetje aan: niemand wordt afgesloten, tenzij mensen aan hun energieleverancier doorgeven dat ze financiële hulp nodig hebben. Sinds 26 oktober gelden nieuwe, strengere regels voor wanneer een energieleverancier het contract mag beëindigen. De regels zijn echter nog zo ver, dat netbeheerders het zekere voor het onzekere namen en tussen eind oktober en eind november niemand hebben afgesloten.

Extra inzet monteurs

Monteurs doen daarnaast juist hun best om mensen níét af te sluiten. Wanbetalers worden erop gewezen dat zij alsnog een nieuw contract kunnen nemen of anders de gemeente kunnen benaderen voor een regeling. Het komt geregeld voor dat afsluitmonteurs daar actief aan meewerken, bijvoorbeeld door voor de klant even te overleggen met een energieleverancier of ambtenaar.

Schuldsanering

Monteurs doen, ondanks dat het de verantwoordelijkheid van energieleveranciers is om klanten te wijzen op de mogelijkheden van schuldsanering en hulp van de gemeente, hun best om mensen toch zo ver te krijgen hulp te zoeken. Voor diegenen die op het allerlaatste moment toch nog een contract wil afsluiten of contact opneemt met de gemeente, wordt alsnog niet afgesloten. Daarvoor bellen afsluitmonteurs soms zelf even met een ambtenaar of energieleverancier.

Uit de cijfers van Netbeheer Nederland, de branchevereniging van alle netbeheerders, blijkt dat deze aanpak nut heeft. In 2022 ligt het aantal afsluitingen van gas of elektriciteit juist lager dan voorgaande jaren, ondanks dat veel mensen moeite hadden om de rekening te blijven betalen. Tot half november werden geen vierduizend mensen afgesloten. In 2019 waren dat er 7300, in 2020 4000 en in 2021 4900.