Belastingdienst riskeert dwangsom in zaak kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst moet van de rechtbank in Den Bosch opschieten in een slepende kwestie over het herbeoordelen van kinderopvangtoeslag. Een man uit Reusel wacht al twee jaar op herbeoordeling. De rechtbank besloot donderdag dat de fiscus nu binnen twee weken een besluit moet nemen, anders volgt een dwangsom van 100 euro per dag. De dwangsom kan oplopen tot 15.000 euro.

Net als duizenden andere ouders moest de man uit Reusel de volledige kinderopvangtoeslag terugbetalen. Veel ouders raakten hierdoor in de schulden en liepen tegen bijkomende problemen op. In december 2020 besloot de overheid die ouders sneller en ruimer te compenseren met 30.000 euro als voorschot op de nog vast te stellen compensatie.

De man deed in december 2020 een verzoek tot herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag, en ontving het voorschot. In de wet is vastgelegd dat de Belastingdienst vervolgens binnen een jaar de exacte hoogte van de compensatie moet vaststellen en terugbetalen, maar die termijn is ruimschoots verstreken en ook de extra termijnen zijn voorbij.

De Belastingdienst moet 54.000 aanvragen herbeoordelen en dat kost tijd om het zorgvuldig te doen. De Belastingdienst zegt twaalf weken nodig te hebben en moet de zaken van ouders die een procedure bij de rechter starten voorrang geven. Ouders die niet naar de rechter stappen, zouden dus nog langer moeten wachten, voerde de fiscus aan.