Een vijfde fopvuurwerk afgekeurd wegens onveiligheid

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft 20 procent van het zogeheten fop- en schertsvuurwerk afgekeurd, omdat het niet veilig genoeg zou zijn. Dit vuurwerk moet door de importeurs worden teruggehaald en worden vernietigd.

Fopvuurwerk, dat ook vaak kindervuurwerk wordt genoemd, mag het hele jaar door worden verkocht. Het gaat dan om sterretjes, knalerwten, fonteinen, knetterlinten en Bengaals vuur. De ILT testte in totaal 87 producten, 20 procent werd dus afgekeurd en nog eens 10 procent had ook niet de juiste kwaliteit, maar vormde ook geen gevaar en mag verkocht blijven worden. De importeurs hebben te horen gekregen dat de kwaliteit van het vuurwerk moet worden verbeterd.

Bij het afgekeurde vuurwerk waren veelvoorkomende problemen dat de vonken te ver kwamen of dat er te veel kruit in zat, het maximum is 7,5 gram.

Volgens de inspectie kopen vooral kinderen dit vuurwerk en wordt 47 procent van de verwondingen door vuurwerk bij kinderen jonger dan 12 jaar veroorzaakt door dit type vuurwerk. De ILT schrijft ook dat kinderen onder de 12 helemaal geen vuurwerk mogen afsteken, ook geen fop- en schertsvuurwerk.