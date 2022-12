Inspectie tevreden over drinkwaterkwaliteit

Het water dat drinkwaterbedrijven vorig jaar uit de kraan lieten komen bij Nederlanders was van goede kwaliteit, concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Van de ruim 540.000 metingen die werden gedaan om de kwaliteit te toetsen, voldeed het water in 99,9 procent aan alle normen, stelt de inspectie, die zijn bevindingen over 2021 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens de ILT reageerden de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven vorig jaar ook goed op incidenten zoals vervuiling van het water waaruit drinkwater wordt gewonnen. Als voorbeeld noemt de inspectie twee incidenten waarbij de E.coli-bacterie in het water terecht was gekomen. Dat gebeurde onder meer in Twente, waardoor een ziekenhuis in de regio uit voorzorg de polikliniek dichthield. “In beide gevallen is aan zo’n 20.000 tot 26.000 huishoudens in de betreffende regio’s het advies gegeven om het water voor gebruik te koken”, aldus de inspectie.

In 2021 kwamen er 127 meldingen van normoverschrijdingen binnen bij de ILT. Dan ging het vooral om meldingen waarbij er microbiologische overtredingen waren. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er te veel ziekteverwekkers in het water zaten. Volgens de inspectie namen de waterbedrijven nadat ze die overtredingen hadden ontdekt steeds de juiste maatregelen.

Volgend jaar gaat de prijs van drinkwater flink omhoog. Alle drinkwaterbedrijven verhogen hun tarieven, omdat de bedrijven te maken hebben met fors gestegen kosten van energie, materialen en grondstoffen. Daarnaast moet er veel geïnvesteerd worden om de beschikbaarheid van leidingwater in de toekomst te kunnen garanderen, aldus de bedrijven. De kostenstijging loopt uiteen van ongeveer 20 euro tot rond de 50 euro per jaar voor een gemiddeld huishouden, afhankelijk van het bedrijf dat voor het water zorgt. Volgens drinkwaterbedrijf Vitens, de grootste waterleverancier in Nederland, verbruikt een gemiddeld huishouden van vier personen zo’n 163 kubieke meter water per jaar.