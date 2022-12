OM: Identiteit deel opgepakte klimaatactivisten Schiphol onbekend

Nog niet alle namen van klimaatactivisten die begin november op Schiphol werden aangehouden tijdens een demonstratie zijn bekend. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving door De Telegraaf.

Honderden activisten van Extinction Rebellion en Greenpeace voerden op 5 november actie op Schiphol-Oost waar privévliegtuigen staan, omdat ze zich zorgen maken om het klimaat. De groep nam plaats onder meerdere jets en ketende zich vast om te voorkomen dat ze zouden opstijgen. Op die manier wilden de activisten het vliegverkeer zo lang mogelijk blokkeren.

In totaal werden 413 activisten aangehouden. Een aantal had geen identiteitsbewijs op zak of wilde na hun aanhouding geen naam opgeven, volgens het OM. Uiteindelijk zijn de actievoerders zonder dat hun identiteit kon worden vastgesteld weer vrijgelaten. Om hoeveel demonstranten het precies gaat kon een woordvoerder van het OM niet zeggen.

De Koninklijke Marechaussee, die het onderzoek uitvoert onder leiding van het OM, probeert nu via onder meer “camerabeelden, vingerafdrukken en andere opsporingsmethoden” de identiteit van de actievoerders te achterhalen. De demonstranten worden verdacht van het “wederrechtelijk binnendringen van de luchthaven.”