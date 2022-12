Patiëntenclubs: help mensen met een beperking in financiële nood

Patiëntenorganisaties vragen de Tweede Kamer in een brandbrief om mensen met een beperking of chronische ziekte die hoge energiekosten maken te helpen. Veel van hen hebben een extra warm huis nodig vanwege hun gezondheid of ze zijn afhankelijk van hulpmiddelen die veel elektriciteit kosten. Maatregelen zoals het energieplafond zijn ontoereikend, stellen onder meer de Patiëntenfederatie Nederland en netwerkorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte Ieder(in).

Patiëntenorganisaties uitten al vaker hun zorgen over de stijgende energiekosten voor mensen met een beperking. Deze week debatteert de Tweede Kamer over de najaarsnota van het kabinet. “Dit is de laatste mogelijkheid om voor 2023 nog een goede regeling te treffen voor mensen die vanwege hun beperking of chronische ziekte extra veel energie verbruiken”, schrijven de organisaties.

Het energieplafond is volgens de organisaties te laag, de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen helpt de groepen die net wat meer verdienen niet. “Terwijl deze groep door hoge zorgkosten vaak een relatief laag besteedbaar inkomen heeft.” De patiëntenclubs vragen om een landelijke oplossing. Mensen met een beperking die in financiële nood komen zullen anders keuzes maken “die hun gezondheid schaden”, zoals het mijden van zorg of het lager zetten van de verwarming waardoor klachten kunnen verergeren. Ook laten ze mogelijk hulpmiddelen staan die elektriciteit kosten, hoewel die juist helpen om zelfstandig te leven.