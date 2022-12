ANWB: ook woensdag erg druk door winterkou

De wegenwacht heeft het ook woensdagochtend ontzettend druk gehad met auto’s die niet meer startten door de kou. “De drukte houdt onverminderd aan”, zegt een woordvoerder van de ANWB. Sinds maandag is er door het koude weer sprake van topdrukte bij de pechhulp. Dinsdag rukte de wegenwacht uiteindelijk zo’n 6200 keer uit, waar dat op een normale winterdag zo’n 3500 keer gebeurt. Woensdagochtend was het nog drukker, aldus de zegsman.

Ook woensdag gaat het vooral om accu’s die niet meer starten en starthulpen waar de ANWB voor uitrukt. Omdat er droge lucht boven het land hangt, valt het mee met het aantal meldingen van vastgevroren portieren of bijvoorbeeld een handrem die vast is komen te zitten. De wegenwacht heeft deze dagen extra mensen ingeschakeld vanwege de drukte. Zo is kantoorpersoneel met technische ervaring de weg opgestuurd en zijn ook bijscholingen voor medewerkers van de pechdienst geschrapt.

Met nog een nacht vorst op komst, het zij op de meeste plaatsen een stuk milder dan de afgelopen dagen, verwacht de ANWB ook donderdag weer een drukke ochtend. “Donderdag is ook traditioneel een hele drukke dag op de weg”, licht de woordvoerder toe. De extra maatregelen blijven daarom nog even van kracht bij de wegenwacht. Naar verwachting is de winterkou zondag weer voorbij.