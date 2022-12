Croes verwacht geen concrete compensatie slavernijverleden

Evelyn Wever-Croes, de premier van Aruba, zegt in het EO-programma Geld of je Leven op NPO Radio1 dat ze er rekening mee houdt dat er nooit “concrete bedragen” gaan komen als compensatie voor de nazaten van tot slaaf gemaakten. “Denk liever na over wat we in de toekomst willen bereiken.”

Uit het gesprek blijkt dat het de Arubaanse premier moeilijk lijkt om tot een concreet bedrag te gaan komen. Daarom, legt ze uit, heeft ze haar commissie in Aruba gevraagd om na te denken over de toekomst. “Hoe willen we eventuele sociale achterstanden, die nu bestaan vanwege het slavernijverleden, voor het heden en de toekomst vermijden?” aldus de premier. “ik denk dat we daar meer profijt uit zullen halen.”

Volgende week maandag, 19 december, zal het kabinet volgens ingewijden excuses gaan aanbieden voor het slavernijverleden. Dit moment is kritisch ontvangen door diverse personen en organisaties, omdat het in hun ogen overhaast is en de datum ook niets betekent.

Ook Wever-Croes zegt in het radio-interview ook dat ze “overrompeld” was door de snelheid van de excuses. Meerdere organisaties uit voormalige koloniĆ«n hielden rekening met 1 juli volgend jaar. Dan is het 160 jaar geleden dat de slavernij formeel werd afgeschaft. Wever-Croes ziet 19 december dan ook “als een komma, niet als een punt”. De premier van Aruba wil dat er nog onderzoek gedaan wordt naar de effecten van de slavernij op de Arubaanse gemeenschap.

Donderdag dient bij de rechtbank in Den Haag een kort geding, aangespannen door Surinaamse stichtingen in Nederland. Zij eisen dat er op 19 december nog geen excuses worden gemaakt.