Marktplaats: veel vraag naar shirts van voetbalelftal Marokko

Fans zijn de afgelopen dagen veel op Marktplaats aan het zoeken naar shirts van het Marokkaanse voetbalelftal. De interesse is met elke overwinning van het team op het WK toegenomen, meldt de verkoopsite.

Marokko speelt woensdagavond de halve finale tegen Frankrijk. De winnaar speelt zondag de finale tegen Argentinië, de verliezer komt zaterdag uit tegen Kroatië in de troostfinale om de derde plaats.

Marokko heeft tot nu toe vijf wedstrijden gespeeld. Het enige tegendoelpunt daarin was een eigen doelpunt. De ploeg begon het WK op 23 november tegen Kroatië (eindstand 0-0). Vier dagen later won de ploeg met 2-0 van België. In die periode werd er volgens Marktplaats ongeveer 850 keer per dag gezocht naar Marokkaanse shirts. Afgelopen zaterdag wist Marokko in de kwartfinale Portugal uit te schakelen. Op de dag van die wedstrijd, en in de dagen erna, werd er ongeveer 4100 keer gezocht naar shirts van Marokko. “Dat is een stijging van maar liefst 382 procent”, aldus Marktplaats. De site verwacht dat de interesse nog verder stijgt als het elftal erin slaagt de finale te halen.

Eerder meldde de onlinesportwinkel Voetbalshop.nl dat alle shirts van Marokko uitverkocht zijn. Het shirt van sterspeler Hakim Ziyech, die in Dronten geboren is, is het populairst.