Black Friday: 300 miljoen euro extra omzet in 2022

Black Friday was dit jaar in Nederland populairder dan ooit, ondanks – of juist dankzij – de inflatie. Nederlanders gingen massaal op koopjesjacht volgens cijfers van Betaalvereniging Nederland, ICS en Klarna. Vergeleken met een gemiddelde vrijdag werd er 300 miljoen euro meer omgezet. In fysieke winkels werd 588 miljoen euro afgerekend en online 550 miljoen euro.

Het fenomeen Black Friday?

Black Friday valt elk jaar op de laatste vrijdag van november – in 2022 was dat dus op 25 november. Het fenomeen is over komen waaien uit de VS, waar winkels het feestseizoen traditiegetrouw een dag na Thanksgiving openen met extreem hoge kortingen en opvallende aanbiedingen.

Inmiddels duurt Black Friday wel een beetje langer dan een dag en kunnen we al bijna spreken van een Black Week. Met de opkomst van online shopping is er nog een Cyber Monday achteraan geplakt, die inmiddels ook aardig is ingeburgerd. Dit jaar viel die op maandag 28 november. Ook beginnen veel webshops al eerder met stunten om de drukte wat te spreiden en tussen de vele Black Friday-aanbiedingen nog op te vallen. Volgens betaaldienstverlener Klarna was er dit jaar op maandag 21 november al een piek te zien in de online omzet. Er werd toen veertig procent meer verkocht dan een jaar eerder.

Vooral online winkels profiteren van Black Friday

De drukte is dan ook vooral online toegenomen. De onlinebetalingen waren dit jaar volgens Betaalvereniging Nederland goed voor zeventig procent meer omzet dan normaal. In fysieke winkels ging het om een stijging van vijftien procent. Volgens marktonderzoek van Klarna heeft online winkelen voor 78 procent van de shoppers de voorkeur omdat het sneller gaat. 74 procent gaat ervan uit dat ze online goedkoper uit zijn.

Vijftig procent korting of meer

De kortingen kunnen tijdens Black Friday hoog oplopen: kortingen van 50 procent of meer zijn geen uitzondering. Toch zijn er aardig wat aanwijzingen dat het niet allemaal zo mooi is als het lijkt. Volgens data van actuele-aanbiedingen.nl, die de prijsontwikkelingen van meer dan 100.000 producten al langer bijhoudt, heeft 98 procent van de producten zes maanden later een lagere of dezelfde prijs. Wie goed zoekt, of een platform zoals KoopjesGuru gebruikt, kan ook in elke willekeurige andere maand van het jaar een stuk goedkoper uit zijn. De echte koopjesjagers weten dan ook dat het eigenlijk het hele jaar door Black Friday is online.

Tegengeluiden

Met de toename van het aantal Black Friday fans zijn er ook steeds meer kritische geluiden te horen. Medewerkers van de Bijenkorf kozen niet toevallig 25 november uit om te staken voor een hoger loon. D66 noemde Black Friday een ‘gitzwarte dag voor onze aarde’ en maakte gebruik van de gelegenheid om over een ecolabel voor kleding te beginnen. Winkelketens Dille & Kamille en Beversport lieten weten om principiële redenen niet mee te willen doen, omdat deze ‘feestdag’ aanzet tot overconsumptie.

Veruit de meeste winkels doen echter wel mee. Ketens zoals MediaMarkt, Apple, Rituals, Coolblue, de Bijenkorf, Bol.com en Zara kwamen ook dit jaar weer met groot opgezette campagnes. En gezien de jaarlijkse stijging van het aantal Nederlanders die op de vierde vrijdag van november op koopjesjacht gaan, zal dat ook volgend jaar wel weer het geval zijn.