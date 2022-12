Gemiddelde Nederlander geeft meer geld uit aan kerst dan aan Sinterklaas

Het is december en dat betekent dat veel Nederlanders flink wat geld uitgeven aan cadeaus. Uit een studie van het onderzoekskantoor PwC geeft de gemiddelde Nederlander meer geld uit aan kerst dan aan Sinterklaas. Uit het onderzoek (https://www.consultancy.nl/nieuws/37995/nederlanders-geven-meer-uit-aan-kerst-dan-aan-sinterklaas) blijkt daarbij dat kerst het meest gevierde decemberfeest is onder Nederlanders.

Kerst meest gevierde decemberfeest

Budget voor cadeaus

Bij 91% van de respondenten die Sinterklaas viert gaat pakjesavond niet voorbij zonder een pakje te ontvangen. Van kleine cadeautjes met een beperkt budget, tot grotere cadeaus voor wie bijvoorbeeld gadgets, tickets of een tv kopen (https://knibble.nl/tv). Tijdens de kerstdagen doet een kleine 64 procent aan cadeaus. De hoeveelheid geld die wordt uitgegeven aan cadeaus ligt tijdens de kerstdagen dan wel weer hoger. Jaarlijks geven we gemiddeld genomen met 153 euro zo’n 32 procent meer geld uit aan kerstcadeaus dan aan pakjes voor Sint, waar gemiddeld 116 euro aan wordt uitgegeven.

Populariteit feestdagen

De leeftijd is ook van invloed op wie er precies Sinterklaas of kerst viert. Onder bepaalde delen van de bevolking is Sinterklaas namelijk bovengemiddeld populair. Maar liefst 72 procent van de Nederlanders onder de vijfenveertig viert Sinterklaas.

Zo’n 70 procent, oftewel de ruime meerderheid van de ondervraagden, laat weten ieder jaar ongeveer hetzelfde bedrag aan de kerst- en sinterklaascadeaus te besteden als vorig jaar. “Zo’n 20% verwacht meer te gaan spenderen, terwijl 10% denkt minder te zullen uitgeven aan cadeaus tijdens de decembermaand”, zegt Bruno van Bennekom, werkzaam bij de retail- en consumentenmarktafdeling van PwC.

Ongebalanceerde taakverdeling

Het onderzoek wijst daarnaast uit dat er een duidelijke taakverdeling is wanneer het aankomt op cadeautjes voor de feestdagen. Van de respondenten zegt 78 procent van de vrouwen verantwoordelijk te zijn voor de inkopen, tegenover 24 procent van de mannen.

“Tegelijkertijd wordt hier een verschil in perceptie zichtbaar”, vertelt Milo Hartendorf van PwC. “Circa 50% van de mannen denkt evenveel met de cadeaus bezig te zijn, terwijl maar zo’n 20% van de vrouwen deze gebalanceerde voor zich taakverdeling ziet.” Winkeleigenaars doen er op grond van deze cijfers dus verstandig aan zich voldoende te richten op de vrouwelijke koper, concludeert Hartendorf. “Dus ook als het om producten gaat die voor mannen zijn.”

Tweedehands cadeaus

Voor de feestdagen blijken tweedehands cadeaus ook erg populair. De politie waarschuwt wel voor oplichters en geeft tips om op een verstandige manier op het internet te kopen. Via Facebook werd onder andere de tip gedeeld om de verkopende partij nooit een kopie van je legitimatiebewijs te sturen. Ze zouden hiermee namelijk verschillende vormen van fraude kunnen plegen. Ook een betaalverzoek van 1 cent ter verificatie moet je niet overmaken naar de verkopende partij, want dat is een veelvoorkomende manier van oplichting. Cadeautjes inslaan voor de feestdagen is natuurlijk heel leuk, maar doe het wel verstandig.