Taakstraf voor fataal klaphamerongeluk Haaksbergen

De man die op oudejaarsdag vorig jaar in Haaksbergen met een klaphamer een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur wegens dood door schuld. Drie weken geleden had het Openbaar Ministerie zeven maanden celstraf geëist. Die sanctie vond de rechtbank in Almelo echter niet passend, onder meer omdat de man niet met opzet heeft gehandeld en zelf ook zwaar gebukt gaat onder het gebeurde. Wel legden de rechters hem ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op en kenden ze schadevergoedingen van bijna 45.000 euro totaal aan de nabestaanden toe.

Bij het ongeluk werd een 12-jarige jongen, Bram, die stond toe te kijken, dodelijk in zijn borst getroffen door rondvliegende stukjes metaal van de klaphamer, die bij de explosie uiteen was gespat. Een 11-jarig vriendje van hem liep blijvend letsel aan zijn benen op.

De rechters vinden dat de 38-jarige Sebastiaan O. “nalatig en onachtzaam” heeft gehandeld. Ze verwijten hem dat hij “had moeten en had kunnen weten” dat de klaphamer, die hij via Marktplaats had aangeschaft, ondeugdelijk was geconstrueerd en dat hij veel meer explosief poeder had gebruikt dan was voorgeschreven. Ook had hij een veel te grote hoeveelheid van het verboden poeder – een mengsel van kaliumchloraat en zwavel – in zijn schuur liggen.

De ouders van Bram pleitten voor een totaalverbod op klaphamers. De gemeente Haaksbergen is dat nu aan het onderzoeken. Ook politieke partijen hebben uitgesproken een dergelijk verbod te ondersteunen.

De particulier van wie O. de klaphamer kocht, wordt nog strafrechtelijk vervolgd voor het verkopen van het zelfgemaakte apparaat en het explosieve poeder.