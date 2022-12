Gladheid heeft ook invloed op busverkeer

De gladheid heeft vrijdagochtend ook invloed op het busverkeer. Connexxion meldt dat wegens gladheid het busvervoer in Zeeland is ontregeld. “Veel bussen rijden niet. Houd http://connexxion.nl in de gaten voor de meest actuele reisinformatie”, twittert Connexxion.

In het noorden van het land reed in de vroege ochtend geen enkele bus van Arriva. Inmiddels rijden de bussen daar wel weer.

Op de Waddeneilanden na geldt in heel Nederland vrijdagochtend code geel. Het kan verraderlijk glad zijn, aldus het KNMI. De gladheid houdt tot het einde van de ochtend aan, zo is de verwachting.

Op meerdere plekken zijn de afgelopen uren ongevallen gebeurd, mogelijk vanwege de gladheid.