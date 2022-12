Maximum snelheid op enkele plekken aangepast wegens gladheid

Het is in verschillende delen van het land vrijdagochtend nog glad door ijzel. Op enkele plekken heeft Rijkswaterstaat hierom een aangepaste maximum snelheid op de borden gezet. “Wees zelf ook extra alert en pas vooral op verbindingswegen en afritten je snelheid aan”, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat zegt waar nodig te strooien. Strooiwagens hebben sinds donderdagavond ruim 5 miljoen kilo zout gestrooid en afgelopen nacht ruim 76.000 kilometer gereden.

Op de Waddeneilanden na geldt in heel Nederland vrijdagochtend code geel. Op meerdere plekken waren ongelukken, mogelijk door de gladheid. Of er meer ongelukken dan anders waren, kon de ANWB vrijdagochtend niet zeggen. “Het is vooral op de binnenwegen glad”, aldus een woordvoerder.

De gladheid heeft vrijdagochtend ook invloed op het busverkeer. Connexxion meldt dat wegens gladheid het busvervoer in Zeeland is ontregeld.