Tot 20 jaar cel opgelegd voor huurmoord Amstelveen

Voor de huurmoord op de 56-jarige Itzhak Meiri heeft de rechtbank vrijdag straffen opgelegd oplopend tot twintig jaar. De jeugdige verdachte F.M. (17) is veroordeeld tot de maximale jeugddetentie van twee jaar en jeugd-tbs. De eis van het Openbaar Ministerie was acht jaar cel en tbs op basis van het volwassenenstrafrecht, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

Medeverdachte Jesus T.A. (21) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar, conform de eis van het OM. Hij zou de opdracht voor de huurmoord hebben aangenomen en als chauffeur hebben gefungeerd.

Het slachtoffer uit Almere werd op 22 december vorig jaar na een bezoek aan de tandarts doodgeschoten in de Wieringerstraat in Amstelveen. De twee verdachten zouden Meiri al geruime tijd hebben gevolgd.

F.M. was ten tijde van de moord 16 jaar oud. Hij zou zeven kogels hebben afgevuurd. Meiri werd er door drie geraakt en bezweek kort na de schietpartij in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Vanwege de ernst van het misdrijf vond het OM toepassing van het volwassenenstrafrecht op de jeugdige verdachte noodzakelijk. Ook de rechtbank noemde de liquidatie een “zeer ernstig feit”, maar koos toch voor het jeugdstrafrecht. De rechtbank beschouwt F.M. als een jonge jongen die functioneert op een niveau dat past bij zijn leeftijd. Hij heeft een behandeling nodig met een pedagogische component, zoals de PIJ-maatregel (jeugd-tbs). In een tbs-kliniek voor volwassenen zou F.M. zich bovendien niet kunnen handhaven, verwacht de rechtbank. De rechtbank wees er bovendien op dat de PIJ-maatregel op termijn kan worden omgezet in tbs. Daarmee schiet het jeugdstrafrecht niet tekort, redeneert de rechtbank.

De 17-jarige F.M. zou de schutter zijn geweest, maar beide verdachten zijn even verantwoordelijk voor de gewelddadige dood van het slachtoffer. “Met deze brute daad hebben jullie blijk gegeven van een volledige gebrek aan respect voor het leven van een ander”, aldus de rechtbank. Status en financieel gewin waren hun drijfveren, concludeert de rechtbank.

F.M. heeft geen enkele verklaring willen afleggen en beriep zich ook tijdens zijn berechting consequent op zijn zwijgrecht. Medeverdachte T.A. heeft in juli bij de politie bekend. Hij werd een dag na de moord opgepakt, F.M. in januari.

Itzhak Meiri zou op een dodenlijst hebben gestaan. Hij werd jaren geleden veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor de afpersing van zakenlieden. Over de achtergrond van de moord heeft T.A. niet willen verklaren.