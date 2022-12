Een man is zaterdagmorgen om het leven gekomen nadat hij met zijn fiets in een sloot aan de Hossenbosdijk in Brielle was terechtgekomen. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door het AD en de regionale omroep Rijnmond.

De man is na de val in het water door de kou bevangen. De politie weet niet met zekerheid of de man door de gladheid in het water was beland.