Jeugdbeschermers stoppen met rechtbankbezoek vanwege werkdruk

Jeugdbeschermers uit heel Nederland zijn vanaf maandag niet langer fysiek aanwezig tijdens zittingen op de rechtbank. FNV Jeugdzorg meldt dat dit een volgende stap is in een reeks acties, waarbij jeugdbeschermers in toenemende mate werkzaamheden schrappen uit protest tegen de hoge werkdruk.

De actie loopt in ieder geval tot en met 23 januari. Dan bekijkt de FNV samen met de jeugdbeschermers of er reden is om af te schalen of dat er juist extra maatregelen nodig zijn. Eerder werden al de bereikbaarheidsdiensten afgeschaft, werkbezoeken tot het minimum beperkt en overleggen met de overheid afgezegd. FNV Jeugdzorg eist dat er een noodplan voor de jeugdbescherming komt waarin acuut “de torenhoge werkdruk in de sector” wordt aangepakt. Zo moet er onder meer extra geld komen voor het aannemen van meer personeel.

Volgens de bond leidt de werkdruk nu tot “ellenlange”wachtlijsten en soms tot levensgevaarlijke situaties waarbij jongeren en gezinnen niet de hulp krijgen die nodig is. “De hele sector staat op omvallen. Als we nu niet zelf ingrijpen dan kan er straks helemaal niemand meer geholpen worden”, zegt Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg.