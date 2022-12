Steden nemen weer maatregelen rond laatste WK-wedstrijd Marokko

Steden nemen zaterdag weer maatregelen om te voorkomen dat het onrustig wordt na de WK-wedstrijd van Marokko tegen Kroatië. De twee landen spelen om de derde en vierde plek. Bij eerdere wedstrijden van Marokko liep het in meerdere steden uit op rellen.

In Amsterdam zijn het Mercatorplein, Plein ’40-’45 inclusief een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan, Tussen Meer en Insulindeweg/Molukkenstraat weer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Agenten kunnen op deze plekken preventief fouilleren op bijvoorbeeld het bezit van zwaar vuurwerk. Ook staat het waterkanon uit Duitsland weer paraat. De driehoek (burgemeester, hoofdofficier en politiechef) benadrukt dat er zaterdag ruimte moet zijn om de prestaties van het Marokkaanse elftal uitbundig te vieren op straat, maar stelt daar wel duidelijke grenzen bij.

In Utrecht is een deel van de wijk Lombok van 14.00 tot 00.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Ook wordt in de wijk extra verlichting geplaatst en worden er verkeersmaatregelen genomen. “De inspanningen van alle betrokken partijen – van politie tot buurtvaders en van jongerenwerkers tot moskeebesturen – zijn en blijven erop gericht een zo mooi en veilig mogelijk feest te faciliteren na winst van Marokko”, aldus de gemeente.

Rotterdam gaat geen zware middelen inzetten of risicogebieden aanwijzen, maar zet net als de afgelopen weken in op buurtvaders en jongerenmedewerkers. Dat geldt ook voor Den Haag en Amersfoort.