ANWB: wachttijd wegenwacht loopt op tot 2 uur

Het is ook zondag erg druk bij de wegenwacht. De wachttijd loopt op tot 2 uur en dat gaan we niet meer inlopen, meldt een zegsman van de ANWB. Hij vraagt mensen alleen de wegenwacht te bellen voor spoedeisende pechhulp. “We lopen tegen onze grenzen aan. Als het gaat om een kapot lampje of een ander kleinigheidje kan dat ook tot maandag wachten.”

Door het winterweer hebben medewerkers van de ANWB het al de gehele week erg druk met vooral accu’s die de geest hebben gegeven waardoor auto’s niet meer starten. Dinsdag rukte de wegenwacht 6200 keer uit. Op een ‘normale’ winterdag is dat zo’n 4000 keer. Er zijn extra medewerkers ingezet. Ook zondag is geprobeerd om meer mensen erbij te krijgen. “Maar de rek is er een beetje uit. Zeker omdat het al de hele week ontzettend druk is geweest”, meldt de zegsman.