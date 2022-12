Rijkswaterstaat: 1 miljoen kilo zout gestrooid tegen gladheid

Rijkswaterstaat heeft zondag aan het eind van de middag al 1 miljoen kilo zout gestrooid op de wegen in de aanloop naar code oranje vanwege de gladheid, meldt de verkeersoverheidsdienst op Twitter. “Vermoedelijk zijn we nog wel de hele nacht en avond bezig met strooiacties, tot dat de temperatuur in de loop van de nacht hopelijk weer boven nul komt”, laat een woordvoerster weten.

Sinds 17:00 uur geldt in de provincies Zeeland en Zuid-Holland code oranje vanwege ijzel door neerslaggebieden. Die gebieden breiden uit naar de rest van het land, waar vanaf latere momenten code oranje zal gelden. Op de diverse plekken waar Rijkswaterstaat strooiwagens heeft staan, is het “een drukte van belang” om uit te gaan rijden, aldus de dienst. In Zeeland komen al buien het land binnen en is al gestrooid, in Zuid-Holland zijn ook al strooiacties opgestart. Bij neerslag kan het laagje water dat op het zout valt weer bevriezen bij temperaturen onder nul. Daar moet dan een nieuw laagje zout op gestrooid worden, legt een woordvoerster uit.

Zondag rond 17:50 uur heeft Rijkswaterstaat al 1.061.623 kilo zout gestrooid en daarbij ruim 14.000 kilometer gereden. Daarmee staat de teller dit winterseizoen op ruim 19 miljoen kilo zout en ruim 300.000 gereden kilometers. Rijkswaterstaat meet met honderden kastjes langs de weg en via sensoren in de wegen of er gestrooid moet worden.

Door de ijzel kunnen wegen, bruggen, fiets- en voetpaden glad worden en is de kans op ongelukken groot. Vanuit het westen moet verkeer vanaf 17.00 uur rekening houden met gevaarlijke rij-omstandigheden door ijzel. Kleinere wegen kunnen onbegaanbaar worden en mogelijk worden afgesloten. De kans bestaat dat er vertragingen ontstaan op de weg en dat openbaar vervoer of vliegverkeer uitvalt. Het neerslaggebied trekt van het zuidwesten naar het noordoosten.

Mensen wordt geadviseerd om weerberichten te volgen, langzamer te rijden en afstand te houden en eten, drinken en warme kleding mee te nemen als ze de weg op gaan. Op rijkswaterstaatstrooit.nl kunnen actuele wegdektemperaturen gecheckt worden en kun je zien waar op dat moment gestrooid wordt.

Ook de ANWB waarschuwt voor gladde wegen door ijzel. Met name op binnenwegen en N-wegen, maar ook binnen de bebouwde kom, kunnen er risico’s zijn. Zo kunnen verbindingswegen glad zijn, omdat daar soms scherpere bochten zijn. De ANWB adviseert daar langzamer te rijden. Enkele andere tips van de ANWB: houd afstand, kijk ver voor je uit, trek rustig op en blijf alert, ook met winterbanden.