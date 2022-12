Code oranje opgeheven in westen en delen zuiden van het land

In delen van het land is code oranje in verband met gladheid niet langer van kracht. De waarschuwing is ingetrokken voor de provincie Zeeland. In Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant is zij gewijzigd in code geel.

Het KNMI kondigde zondag code oranje af omdat het verraderlijk glad was door ijzel als gevolg van regenbuien die vallen op een bevroren ondergrond. Bij code oranje waarschuwt het KNMI dat er “grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast”. Mensen krijgen dan de oproep om zich voor te bereiden, bijvoorbeeld door binnen te blijven.

In de overige provincies blijft code oranje van kracht, al is de verwachting dat ook daar de temperatuur zal stijgen waardoor de gladheid afneemt.